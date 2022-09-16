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    Сборная Казахстана рассматривает возможность проведения товарищеского матча с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Казахстана Товарищеские матчи РФС
    Генеральный секретарь казахстанской федерации футбола Олжас Абраев рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

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    «Никакого отказа с нашей стороны не было, тем более, как пишут некоторые СМИ, по политическим мотивам. Ведь казахстанская "молодежка" примет участие в турнире с участием сверстников из Беларуси и России.

    Более того, мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча, но пока российскую сторону не устраивает дата 16 ноября, предложенная нами. Идут консультации», — приводит слова Абраева СпортРадар.kz.

    Сборная России 24 сентября проведет товарищеский матч с Киргизией. Игра пройдет в Бишкеке.

    Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре сборная России может сыграть с Ираном и Боснией и Герцеговиной.

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