Сборная Казахстана рассматривает возможность проведения товарищеского матча с Россией

Генеральный секретарь казахстанской федерации футбола Олжас Абраев рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

«Никакого отказа с нашей стороны не было, тем более, как пишут некоторые СМИ, по политическим мотивам. Ведь казахстанская "молодежка" примет участие в турнире с участием сверстников из Беларуси и России.

Более того, мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча, но пока российскую сторону не устраивает дата 16 ноября, предложенная нами. Идут консультации», — приводит слова Абраева СпортРадар.kz.

Сборная России 24 сентября проведет товарищеский матч с Киргизией. Игра пройдет в Бишкеке.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре сборная России может сыграть с Ираном и Боснией и Герцеговиной.