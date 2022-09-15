Сборная России объявила состав на сентябрьский сбор

Игорь Дивеев и Валерий Карпин Фото: Twitter сборной России
Сборная России:
- Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).
- Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич и Георгий Джикия (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко и Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Артём Макарчук («Сочи»).
- Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов и Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев и Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — «Крылья Советов»), Даниил Фомин и Арсен Захарян (оба — «Динамо»).
- Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»).
Товарищеский матч между сборной России и Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке.