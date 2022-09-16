Гаджиев: Кокорин разбазарил значительную часть таланта

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
Накануне форвард забил дебютный мяч за новый клуб.
«Не знаю, на какой уровень упал Кокорин — на колени или по пояс… Но по сравнению со своими возможностями упал значительно.
Всё просто — он игнорировал законы спорта: тренировки, игры в футбол. Мягко говоря, дурака валял. Значительную часть своего таланта он разбазарил.
Но если он в этой ситуации сможет в конечном итоге подняться и достигнуть своего прежнего уровня, то ему можно будет даже поаплодировать», — сказал Гаджиев «Чемпионата».