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    Гаджиев: Кокорин разбазарил значительную часть таланта

    Футбол Арис Александр Кокорин Высшая лига Кипра
    Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина, который выступает на правах аренды за кипрский «Арис».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Накануне форвард забил дебютный мяч за новый клуб.

    «Не знаю, на какой уровень упал Кокорин — на колени или по пояс… Но по сравнению со своими возможностями упал значительно.

    Всё просто — он игнорировал законы спорта: тренировки, игры в футбол. Мягко говоря, дурака валял. Значительную часть своего таланта он разбазарил.

    Но если он в этой ситуации сможет в конечном итоге подняться и достигнуть своего прежнего уровня, то ему можно будет даже поаплодировать», — сказал Гаджиев «Чемпионата».

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