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    Дзюба о решении Федерера завершить карьеру: Для меня это шок

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    Нападающий «Адана Демирспор» Артем Дзюба признался, что его шокировало решение Роджера Федерера завершить карьеру.

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    Федерер в четверг объявил, что Кубок Лейвера, который пройдет с 23 по 25 сентября в Лондоне, станет его последним турниром.

    «Для меня это шок, если честно. Надеюсь, что он еще передумает, но это вряд ли. Судя по всему, там все‑таки проблемы с коленом серьезнее, чем все думали.

    Для меня это утрата. Ждал, что он вернется, еще поиграет. Хотя бы прощальный сезон. Очень сильно расстроен.

    Теннис без Федерера для меня будет уже нем тем, что был с ним. Хоть и продолжаю, конечно, сейчас смотреть теннис, болею в основном за наших. Особенно переживал, когда наши ребята бились на US Open.

    Но с уходом Федерера для меня уходит целая эпоха, великий и самый лучший теннисный игрок всех времен и народов», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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