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    Каррагер считает, что «Ливерпуль» еще может выиграть АПЛ

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    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил шансы команды в борьбе за чемпионство в АПЛ.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Несомненно, "Ливерпуль" еще может побороться за победу в АПЛ. Но для изменения ситуации мало одного матча. У "Ливерпуля" было пять или шесть игр, в которых команда и близко не была похожа на свою лучшую версию.

    Против "Аякса" мы увидели типичный "Ливерпуль" Юргена Клоппа, но я считаю, что им нужно больше, чем один матч.

    В четырех или пяти ближайших играх станет ясно, вернулся ли "Ливерпуль" на правильный путь. Но было приятно увидеть лучшую игру в их исполнении», — приводит слова Каррагера Mirror.

    Календарь и таблица АПЛ

    В шести турах чемпионата команда Юргена Клоппа набрала девять очков. На данный момент «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на шесть баллов.

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