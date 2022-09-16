Каррагер считает, что «Ливерпуль» еще может выиграть АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля»оценил шансы команды в борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Несомненно, "Ливерпуль" еще может побороться за победу в АПЛ. Но для изменения ситуации мало одного матча. У "Ливерпуля" было пять или шесть игр, в которых команда и близко не была похожа на свою лучшую версию.

Против "Аякса" мы увидели типичный "Ливерпуль" Юргена Клоппа, но я считаю, что им нужно больше, чем один матч.

В четырех или пяти ближайших играх станет ясно, вернулся ли "Ливерпуль" на правильный путь. Но было приятно увидеть лучшую игру в их исполнении», — приводит слова Каррагера Mirror.

Календарь и таблица АПЛ

В шести турах чемпионата команда Юргена Клоппа набрала девять очков. На данный момент «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на шесть баллов.