Добро пожаловать в Мадрид, где действующий обладатель трофея «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» «Лейпциг». Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Защиту титула подопечные Карло Анчелотти начали в Шотландии против «Селтика». В первом тайме кельты оказали достойное сопротивление именитому сопернику и к перерыву обе команды так и не смогли открыть счет. Класс мадридцев сказался во второй половине. В течение 20-ти минут «Реал» трижды поразил ворота Харта, благодаря усилиями Винисиуса, Модрича и Азара. Королевский клуб по ходу матча с «Селтиком» лишился своей главной звезды — Карима Бензема. Французский форвард получил травму бедра и пропустил уже одну встречу «Реала» в Ла Лиге. В сегодняшнем матче один из главных претендентов на Золотой мяч также не сможет помочь своей команде.

Отличный старт для «Реала» выдался и в чемпионате Испании. Коллектив Карло Анчелотти выиграл все пять стартовых матчей и лидирует в турнирной таблице, опережая «Барселону» на два балла. В прошедшие выходные «сливочные» разгромили на домашней арене «Мальорку» (4:1).

«Лейпциг»

Старт Лиги чемпионов для «Лейпцига» получился провальным. Подопечные Доменико Тедеско принимали донецкий «Шахтер» и уступили с разгромным счетом (1:4). В составе украинского клуба дубль на свой счет записал полузащитник Мариан Швед, еще по одному мячу забили Мудрик и Траоре. «Лейпциг» смог ответить единственным точным ударом в исполнении французского защитника Симакана. Крупное поражение «Лейпцига» привело к отставке главного тренера Доменико Тедеско, возглавлявшего команду с декабря 2021 года. Новым наставником «красных быков» стал бывший тренер «Боруссии» Дортмунд, «Боруссии» Менхенгладбах и «Ред Булл» Зальцбург Марко Розе.

Под руководством 46-летнего немецкого специалиста «Лейпциг» провел в чемпионате одну встречу, где разгромил дортмундскую «Боруссию» (3:0). Благодаря этой победе, новый клуб Марко Розе поднялся на одну строчку в турнирной таблице и теперь занимает промежуточное десятое место в Бундеслиге.

Прямая речь

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти:

— Это важный матч. У «Лейпцига» были проблемы на старте сезона, но они провели великолепный матч против «Боруссии» (3:0). У них классная команда, техничная и быстрая. Мы должны очень хорошо сыграть, чтобы добиться победы. У «Лейпцига» очень опасная линия атаки. Нкунку — блестящий игрок. Только посмотрите, как он играл в прошлом сезоне!

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Лейпциг» с коэффициентом 2.34.