Новичок «Динамо» Даса: Слуцкий — отличный мужик, в Нидерландах был легендой

Защитник «Динамо»поделился воспоминаниями о работе под руководствомв нидерландском

«Я работал со Слуцким в "Витессе". Вы все знаете, что это за человек. В Нидерландах он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Отличный мужик и классный тренер.

Он вылетел из РПЛ в прошлом сезоне? В футболе всё возможно. Но он остался в "Рубине", а это многое говорит о нем как о человеке. У него есть амбиции вернуться обратно. Он хочет выигрывать и снова быть в топе», — приводит слова Дасы «Чемпионат».

Напомним, Даса перешел в «Динамо» в начале сентября . Контракт капитана сборной Израиля с московским клубом рассчитан на два года.