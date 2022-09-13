ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнГризманн стал суперзапасным «Атлетико», но таков план
    Все новости спорта

    Колосков: Я лично не переживаю за Дзюбу — он уже отрезанный ломоть

    Футбол Артём Дзюба Адана Демирспор Суперлига Турции Футбол Турции
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что ему без разницы, как развивается карьера Артема Дзюбы в турецком клубе «Адана Демирспор».

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    Накануне Дзюба провел в запасе весь матч против «Трабзонспора» (3:2).

    «Я лично не переживаю за Дзюбу, как, думаю, и миллионы людей. Он уже отрезанный ломоть — уехал и уехал.

    В первой игре он вышел, добил мяч, который уже катился в пустые ворота, и из него сделали героя. Говорили, что он будет лидером команды, а сейчас он вообще сел в запас.

  • Монтелла: Дзюба ждет своего шанса
  • Читайте по теме

    • Я же не знаю, как он там живет и как тренируется. Сейчас все зависит только от него. Если у него недостаточно хорошая физическая форма, значит, ему надо еще и самостоятельно готовиться.

    Характер Дзюбы? Помимо этого, надо еще и играть в футбол. Может быть, у него уже и характера-то не осталось», — приводит слова Колоскова Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левандовски поставит на колени «Баварию»
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 7.20
    •
  • Совершит ли «Динамо» блицкриг?
  • «Динамо» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Результативный первый тайм
  • «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Байер — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры