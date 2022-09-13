Колосков: Я лично не переживаю за Дзюбу — он уже отрезанный ломоть

Почетный президент РФСпризнался, что ему без разницы, как развивается карьерав турецком клубе

Накануне Дзюба провел в запасе весь матч против «Трабзонспора» (3:2).

«Я лично не переживаю за Дзюбу, как, думаю, и миллионы людей. Он уже отрезанный ломоть — уехал и уехал.

В первой игре он вышел, добил мяч, который уже катился в пустые ворота, и из него сделали героя. Говорили, что он будет лидером команды, а сейчас он вообще сел в запас.

Я же не знаю, как он там живет и как тренируется. Сейчас все зависит только от него. Если у него недостаточно хорошая физическая форма, значит, ему надо еще и самостоятельно готовиться.

Характер Дзюбы? Помимо этого, надо еще и играть в футбол. Может быть, у него уже и характера-то не осталось», — приводит слова Колоскова Sport24.