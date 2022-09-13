Монтелла: Дзюба ждет своего шанса

Артем Дзюба Фото: twitter.com/AdsKulubu
Дзюба провел на скамейке запасных весь матч с «Трабзонспором». В трех предыдущих матчах за турецкую команду экс-форвард «Зенита» забил один мяч.
«Безусловно, я сейчас счастлив. Мы продемонстрировали командный дух и боролись до конца. Игроки очень порадовали меня.
Мы обыграли отличного соперника, который смог забить два гола. Подобные матчи легко проиграть, но моя команда сегодня удивила меня. Они боролись до конца и победили.
Нельзя играть весь сезон без нападающего. Ассомбалонга и Дзюба с нетерпением ждут свой шанс», — приводит слова Монтеллы Haberads.
«Адана Демирспор» занимает второе место в турнирной таблице текущего чемпионата Турции.