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    • «Адана Демирспор» обыграл «Трабзонспор», Дзюба провел весь матч в запасе
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    Монтелла: Дзюба ждет своего шанса

    Футбол Артём Дзюба Адана Демирспор Суперлига Турции Футбол Турции
    Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла после победы над «Трабзонспором» (3:2) ответил на вопрос о непопадании в состав нападающего Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба провел на скамейке запасных весь матч с «Трабзонспором». В трех предыдущих матчах за турецкую команду экс-форвард «Зенита» забил один мяч.

    «Безусловно, я сейчас счастлив. Мы продемонстрировали командный дух и боролись до конца. Игроки очень порадовали меня.

    Мы обыграли отличного соперника, который смог забить два гола. Подобные матчи легко проиграть, но моя команда сегодня удивила меня. Они боролись до конца и победили.

    Нельзя играть весь сезон без нападающего. Ассомбалонга и Дзюба с нетерпением ждут свой шанс», — приводит слова Монтеллы Haberads.

    «Адана Демирспор» занимает второе место в турнирной таблице текущего чемпионата Турции.

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