ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос Алькарас Алькарас стал чемпионом и возглавил рейтинг, Медведев разочаровал, а Серена сыграла последний матч. Главные события US Open-2022
  • 16:19
    • Эриксен рассказал, почему решил перейти в «МЮ»
  • 16:08
    • Федотов остался доволен дебютным матчем новичка ЦСКА Роши
  • 15:50
    • 5-я ракетка мира Зверев пропустит Кубок Дэвиса
  • 15:37
    • Вендел признан лучшим футболистом 9-го тура РПЛ
  • 15:24
    • Тьяго Мотта — новый главный тренер «Болоньи»
    Все новости спорта

    Вендел признан лучшим футболистом 9-го тура РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Химки Факел Урал Нижний Новгород
    Интернет-портал WhoScored объявил символическую сборную футболистов 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

    Вендел
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вендел

    Лучшим футболистом тура с оценкой 10,0 стал полузащитник «Зенита» Вендел, который оформил хет-трик в ворота «Оренбурга». Вторую по величине оценку получил ещё один игрок «сине-бело-голубых» — Малком (9,8). Бразилец отметился дублем и голевой передачей в матче с «Оренбургом».

    Сборная 9-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Химки»), Дуглас Сантос («Зенит»), Евгений Морозов («Факел»), Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород»), Мингиян Бивеев («Урал»), Андрей Мостовой («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Малком («Зенит»), Тимур Сулейманов («Пари Нижний Новгород»), Эрик Бикфалви («Урал»).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рома» прервет черную полосу?
  • «Эмполи» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Еще один топ-матч запишет в свой актив «Северсталь»?
  • «Северсталь» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Стрик «Салавата» дорастет до трех побед?
  • «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Северсталь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бешикташ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры