Тьяго Мотта — новый главный тренер «Болоньи»

Бывший полузащитник «ПСЖ» и каталонской «Барселоны»официально возглавил «Болонью». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На посту главного тренера «красно-синих» итальянский специалист заменит серба Синишу Михайловича, который недавно был уволен. В первых пяти турах нового сезона Серии А «Болонья» набрала три очка. Михайлович руководил командой с 2019 года.

Ранее Тьяго Мотта возглавлял «Специю», которой в прошлом сезоне помог сохранить прописку в элитном дивизионе. До этого итальянец также тренировал «Дженоа» и молодёжную команду «ПСЖ».

В следующем туре «Болонья», занимающая в турнирной таблице Серии А 12-е место, сыграет с «Эмполи» дома. Встреча состоится 17 сентября.