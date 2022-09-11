Пиоли: После удаления «Милану» пришлось стиснуть зубы

Главный тренер «Милана»прокомментировал победу над «Сампдорией» в матче 6-го тура чемпионата Италии — 2:1.

«Мы провели хороший первый тайм и могли забить больше голов. Но это была тяжелая победа, нам пришлось стиснуть зубы, играя вдесятером. Парни усердно цеплялись за каждый мяч.

"Сампдория" уже отбирала очки здесь у "Ювентуса" и "Лацио", так что нам было непросто. Мы сказали себе, что хотим делать меньше технических ошибок, и, думаю, сегодня нам это удалось, так что мы на правильном пути», — сказал главный тренер «Милана» в интервью Sky Sport Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» набрал 14 очков и делит первое место с «Наполи». «Сампдория» с 2 очками занимает 18-е место в таблице серии А.