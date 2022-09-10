Федотов: Чуть потеряли концентрацию, но пропущенный гол вернул нас к жизни

Главный тренерпрокомментировал победе над(4:1) в 9-м туре РПЛ.

«Знали, что нам будет противостоять серьезный соперник, который умеет пользоваться пространством. Наша задача была сдержать игроков и не дать пользоваться пространством.

Вышли из раздевалки, чуть потеряли концентрацию. Пропущенный гол вернул нас к жизни. Хорошо уверенно оборонялись и использовали пространство на половине соперника.

Что было при замене с Карраскалем, вы у него спросите. Футболисты иногда не понимают, что устают.

Здесь надо знать Хорхе, это он не со зла. Он максималист. Я в этом не увидел, что он не хотел жать мне руку. Когда Гайч забил, Хорхе сказал, что понял, почему я его заменил. Чтобы товарищ проявил себя.

Обляков у нас джокер, вышел создал много моментов. Это дорого стоит. У нас много матчей, ротация будет всегда.

Что касается пенальти, у нас записано три человека. Выходит новый исполнитель, новый удар. У игроков нет дум, в какой угол пробить. Здесь все сработало», — сказал Федотов «Чемпионату».