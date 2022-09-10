Бриан Кристанте вскоре продлит контракт с «Ромой»

Полузащитник «Ромы»в скором времени должен подписать с клубом новое соглашение.

По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец подпишет контракт сроком до 2026 года с зарплатой в размере трёх миллионов евро в год.

Действующий контракт Бриана Кристанте с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провёл шесть матчей и забил один гол.

Кристанте может сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне полузащиты. Итальянец год назад стал чемпионом Европы в составе национальной сборной.

Футболист в своё время обошёлся «Роме» в 22 миллиона евро.