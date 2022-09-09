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    Мевля: Все прекрасно знают, что значит «Спартак» в России. Рад, что я здесь

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    Бывший защитник «Зенита» Миха Мевля прокомментировал свой переход в «Спартак».

    Миха Мевля
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    Миха Мевля

    «Спартак» подписал с 32-летним словенским футболистом контракт по схеме «1+1».

    «Я очень рад. Все прекрасно знают, что значит "Спартак" в России. Я очень рад, что я здесь.

    Когда "Спартак" звонит, уже все знаешь. Желания было много, но понятно, что у меня был действующий контракт. Но все решили, я сейчас здесь.

    Я не знаю, смогу ли сыграть в предстоящем матче с "Ростовом", это будут решать директор и тренер.

    Я нормально тренировался и готов помогать команде. Сейчас я в хорошей форме.

    Мои цели в "Спартаке"? Всегда помогать команде на 100% и чтобы мы побеждали», — приводит слова Мевли пресс-служба «Спартака».

    Ранее Мевля также выступал в России за «Ростов» и «Сочи».

    Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет 11 сентября, начало — в 19:45 мск.

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