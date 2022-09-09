Мевля: Все прекрасно знают, что значит «Спартак» в России. Рад, что я здесь

Бывший защитник «Зенита»прокомментировал свой переход в

«Спартак» подписал с 32-летним словенским футболистом контракт по схеме «1+1».

«Я очень рад. Все прекрасно знают, что значит "Спартак" в России. Я очень рад, что я здесь.

Когда "Спартак" звонит, уже все знаешь. Желания было много, но понятно, что у меня был действующий контракт. Но все решили, я сейчас здесь.

Я не знаю, смогу ли сыграть в предстоящем матче с "Ростовом", это будут решать директор и тренер.

Я нормально тренировался и готов помогать команде. Сейчас я в хорошей форме.

Мои цели в "Спартаке"? Всегда помогать команде на 100% и чтобы мы побеждали», — приводит слова Мевли пресс-служба «Спартака».

Ранее Мевля также выступал в России за «Ростов» и «Сочи».

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет 11 сентября, начало — в 19:45 мск.