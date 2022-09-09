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    «Сивасспор» и «Славия Прага» разошлись миром в матче ЛК

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    В группе G «Сивасспор» на своем поле принимал «Славию Прагу» в рамках группового этапа Лиги Конференций. Матч завершился со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 4-й минуте ужасная ошибка привела к голу. Защитник потерял мяч, а игрок «Славии Праги» Питер Олайинка подобрал его и нанес точный удар по воротам — 0:1. Но на 27-й минуте поединка «Сивасспор» смог сравнять счет благодаря голу Диа Сабы — 1:1.

    «Славия Прага» заняла первое место в турнирной таблице группы G набрав 1 очко, а «Сивасспор» та же с 1 баллом располагается на 3-м месте.

    В параллельном матче группы G «ФК Балканы» так же не определили сильнейшего с «ЧФР Клужем» завершив матч со счетом 1:1.

    Но в этом поединке голы забивались во втором тайме. Счет в матче был открыт только на 65- минуте Армендом Тачи, который вывел «ФК Балканы» вперед — 1:0. И только на 91-й минуте встречи «ЧФР Клуж» смог сравнять счет благодаря голу Юрия Матиаса — 1:1.

    И таким образом «ЧФР Клуж» занял второе место — 1 балл, а «ФК Балканы» четвертая строчка — 1 очко.

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