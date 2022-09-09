Комбаров: Изоляция российского футбола — золотое время

Бывший футболист «Спартака»высказался об отстранении российских сборных и клубов от международных турниров в сезоне-2022/2023.

«Я отношусь к этому как к уникальному шансу и к золотому времени. Начать все с нуля и окунуться в детский футбол.

Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих.

Рано или поздно всё закончится, и мы будем играть в еврокубках. За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу — чтобы русские футболисты получали игровую практику и набирались опыта, чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками. Лучшее время для развития детского и юношеского футбола», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».