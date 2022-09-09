ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельКак трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля
  • 07:00
    • Жабер и Cвентек вышли в финал US Open
    Все новости спорта

    Игнатьев: ЦСКА может стать главным конкурентом «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Краснодар РПЛ Футбол России
    Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Краснодаром» в девятом туре РПЛ.

    Владимир Федотов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Федотов

    «По составу ЦСКА сейчас предпочтительнее "Краснодара". Думаю, армейцы возьмут три очка в домашнем матче, хотя игра наверняка будет плотной.

    Команда постепенно адаптируется к стилю своего нового главного тренера Владимира Федотова и в перспективе именно она может стать главным конкурентом "Зенита" в борьбе за золото.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — "Краснодар"

    У "Краснодара" очень перспективная молодежь, и в начале чемпионата они способны обыграть любую команду, но на длинную дистанцию их может не хватить», — сказал Игнатьев «Известиям».

    Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 10 сентября в Москве, начало — в 17:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» продлит беспроигрышную серию в РПЛ?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.78
    •
  • Готовы ли динамовцы уложить на лопатки СКА?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Музыканты» пополнят свою копилку тремя очками
  • «Вердер» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.78
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры