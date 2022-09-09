Игнатьев: ЦСКА может стать главным конкурентом «Зенита»

Известный российский тренерподелился ожиданиями от матча междув девятом туре РПЛ.

«По составу ЦСКА сейчас предпочтительнее "Краснодара". Думаю, армейцы возьмут три очка в домашнем матче, хотя игра наверняка будет плотной.

Команда постепенно адаптируется к стилю своего нового главного тренера Владимира Федотова и в перспективе именно она может стать главным конкурентом "Зенита" в борьбе за золото.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — "Краснодар"

У "Краснодара" очень перспективная молодежь, и в начале чемпионата они способны обыграть любую команду, но на длинную дистанцию их может не хватить», — сказал Игнатьев «Известиям».

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 10 сентября в Москве, начало — в 17:30 мск.