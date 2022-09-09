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    Акинфеев рассказал, планирует ли стать тренером после завершения карьеры

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не планирует заниматься тренерской деятельностью после завершения игровой карьеры.

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    «Можно ли было назвать меня одним из тренеров ЦСКА при Березуцких? Нет, конечно. У меня не было такой роли никогда в жизни ни при одном тренере. Даже сейчас в своем возрасте я не считаю себя ни тренером, ни играющим тренером, ни тренером вратарей.

    Если меня вызовет руководство, скажет, давай, еще пару матчей сыграешь, а потом будет кто-то другой, а ты как играющий тренер, я еще подумаю и, может, соглашусь. Пока у меня контракт и есть силы, зачем мне это надо? И вообще, футбол мне уже давно неинтересен (смеется).

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    • Не знаю, что будет дальше, но на лицензию я пока учиться не собираюсь и не хочу, потому что вся моя жизнь — это футбол. Мне хочется хотя бы, как Карпин, отдохнуть какое-то время. Тогда уже будет понятно, захочу ли я быть тренером. Роман Юрьевич [Бабаев] предлагал еще контракт на три года. Я говорю: Тороп (вратарь ЦСКА, — прим.) не выдержит, не», — сказал Акинфеев в новом выпуске «Коммент.Шоу».

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