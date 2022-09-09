Акинфеев рассказал, планирует ли стать тренером после завершения карьеры

Голкипер ЦСКАпризнался, что не планирует заниматься тренерской деятельностью после завершения игровой карьеры.

«Можно ли было назвать меня одним из тренеров ЦСКА при Березуцких? Нет, конечно. У меня не было такой роли никогда в жизни ни при одном тренере. Даже сейчас в своем возрасте я не считаю себя ни тренером, ни играющим тренером, ни тренером вратарей.

Если меня вызовет руководство, скажет, давай, еще пару матчей сыграешь, а потом будет кто-то другой, а ты как играющий тренер, я еще подумаю и, может, соглашусь. Пока у меня контракт и есть силы, зачем мне это надо? И вообще, футбол мне уже давно неинтересен (смеется).

Не знаю, что будет дальше, но на лицензию я пока учиться не собираюсь и не хочу, потому что вся моя жизнь — это футбол. Мне хочется хотя бы, как Карпин, отдохнуть какое-то время. Тогда уже будет понятно, захочу ли я быть тренером. Роман Юрьевич [Бабаев] предлагал еще контракт на три года. Я говорю: Тороп (вратарь ЦСКА, — прим.) не выдержит, не», — сказал Акинфеев в новом выпуске «Коммент.Шоу».