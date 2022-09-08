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    «Брага» выиграла у «Мальмё» в матче Лиги Европы

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    В группе D «Мальмё» на своем поле принимал «Брагу» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Брага» открыла счет на 30-й минуте в матче, после того как Бруно Родригес оказался в нужное время в нужном месте и пробил в нижний угол ворот — 0:1. На 47-й минуте поединка Витинья удвоил преимущество своей команды получив мяч на подборе в штрафной и сделав счет 0:2.

    «Брага» поднялась на первое место в группе D набрав 3 очка, а «Мальмё» остается на последнем месте с нулем баллов в активе.

    В параллельном матче группы D берлинский «Унион» потерпел поражение на своем поле минимально проиграв «Юниону Сент-Жиллуа» со счетом 0:1.

    В этом матче единственный гол был забит в первом тайме на 39-й минуте. Отличную передачу, которая стала голевой, сделал Виктор Бонифаце, а Сенне Линен с близкой дистанции расстрелял голкипера отправил мяч в нижний угол ворот — 0:1.

    «Юнион Сент-Жиллуа» занимает второе место в группе D набрав 3 очка, а «Унион» на третьем месте с 0 баллов в активе.

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