Черчесов: «Ференцварош» действительно попал в сильную группу

Главный тренер «Ференцвароша»поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором».

«Мы попали в действительно сильную группу, "Трабзонспор" и "Црвена Звезда" также вышли в ЛЕ из квалификации Лиги чемпионов, но и "Монако" будет очень сильным соперником в этой четверке.

Поставило ли руководство четкую цель по выходу из группы? Если бы руководство этого не сказало, пришлось бы нам проигрывать каждую игру? Конечно, мы спортсмены, мы хотим побеждать в каждом матче, и мы выложимся по полной, ведь мы чемпионы Венгрии.

Необходимо извлечь уроки из опыта и ошибок, допущенных во время прошлогоднего участия в Лиге Европы. Разговоры просто разговоры, на поле доминируют действия», — цитирует Черчесова пресс-служба клуба.

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Матч «Ференцварош» — «Трабзонспор» состоится 8 сентября в Будапеште. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.