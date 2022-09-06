«Севилья» — «Ман Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Севилья»
- Основа: Буну, Алекс Теллес, Гудель, Ракитич, Куасси, Навас, Делейни, Акунья, Иско, Гомес, Кармона.
- Запасные: Дмитрович, Флорес, Монтиэль, Рекик, Дольберг, Сусо, Жордан, Янузай, Рафа Мир, Эн-Несири, Фернандо, Салас.
«Манчестер Сити»
- Основа: Эдерсон, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Грилиш, Родри, де Брейне, Бернарду Силва, Серхио Гомес, Аканджи, Фоден, Холанд.
- Запасные: Ортега, Карсон, Филлипс, Аке, Гюндоган, Альварес, Марез, Палмер, Льюис, Уилсон-Эсбранд.
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