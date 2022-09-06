«Севилья» — «Ман Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

«Адос» идет за перстнем

24 сентября в Сочи на Red Arena состоится бой за титул чемпиона кулачной лиги Top Dog. В главном поединке вечера сойдутся претендент Адилжан «Адос» Сандибеков из Казахстана и непобежденный российский боец Денис Погодин