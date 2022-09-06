ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Саудовская Аравия на ЧМ-2018В ожидании ЧМ-2022. Орлы пустыни
    Все новости спорта

    «Севилья» — «Ман Сити»: команды объявили составы на матч Лиги чемпионов

    «Севилья» — «Ман Сити»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Севилья
    «Севилья» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов, который начнется в 22:00 мск. Объявлены составы команд.

    Эрлинг Холанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн

    «Севилья»
    • Основа: Буну, Алекс Теллес, Гудель, Ракитич, Куасси, Навас, Делейни, Акунья, Иско, Гомес, Кармона.
    • Запасные: Дмитрович, Флорес, Монтиэль, Рекик, Дольберг, Сусо, Жордан, Янузай, Рафа Мир, Эн-Несири, Фернандо, Салас.

    «Манчестер Сити»
    • Основа: Эдерсон, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Грилиш, Родри, де Брейне, Бернарду Силва, Серхио Гомес, Аканджи, Фоден, Холанд.
    • Запасные: Ортега, Карсон, Филлипс, Аке, Гюндоган, Альварес, Марез, Палмер, Льюис, Уилсон-Эсбранд.

    LiveSport.Ru делает прогнозы на матчи групповой стадии Лиги чемпионов. Узнать прогноз конкретно на этот матч, можно здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ разделит очки с «Ювентусом»
  • ПСЖ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 5.25
    •
  • Возникнут ли у «Манчестер Сити» проблемы с «Севильей»?
  • «Севилья» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сливочные» начнут без увертюр
  • «Селтик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Селтик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Лейпциг — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  6.40
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры