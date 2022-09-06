«Севилья» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» в прошлом сезоне Ла Лиги заняла четвертое место, что позволило выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

В стартовом туре нового розыгрыша Примеры «Севилья» проиграла на выезде «Осасуне» (1:2). Во втором туре сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1).

Коэффициенты матча Севилья — Манчестер Сити 1 7.90 X 4.80 2 1.40 Ставка

В третьем поединке текущего первенства «рохибланкос» уступили на выезде новичку «Альмерии» (1:2), а в четвертом потерпели разгром от «Барселоны» (0:3).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Таким образом в новом сезоне коллектив Лопетеги еще не знает побед при трех поражениях и одной ничьей, поэтому занимает 17 место в испанском первенстве.

«Манчестер Сити»

После очередного чемпионского титула в АПЛ «Манчестер Сити» начинает новую попытку завоевать доселе непокоренную вершину в виде трофея Лиги чемпионов.

«Горожане» постепенно разыгрываются и сейчас занимают 2 место в новой кампании Премьер-лиге с 14 очками, отставая от «Арсенала» на один пункт.

Обыграв «Вест Хэм» (2:0) и «Борнмут» (4:0), команда Пепа Гвардиолы провела неудачный поединок с «Ньюкаслом», который завершился ничьей 3:3.

Затем были домашние победы над «Кристал Пэлас» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0) и гостевая ничья с «Астон Виллой» (1:1). Таким образом манкунианцы не проигрывают вот уже семь матчей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.