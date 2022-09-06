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    Возникнут ли у «Манчестер Сити» проблемы с «Севильей»?

    «Севилья» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.00) и прогноз на ЛЧ 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити» — безусловный фаворит матча
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 06 Сентября 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Севилья»

    «Севилья» в прошлом сезоне Ла Лиги заняла четвертое место, что позволило выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

    В стартовом туре нового розыгрыша Примеры «Севилья» проиграла на выезде «Осасуне» (1:2). Во втором туре сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1).

    Коэффициенты матча Севилья — Манчестер Сити

  • 1
  • 7.90
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.40
  • Ставка
    •

    В третьем поединке текущего первенства «рохибланкос» уступили на выезде новичку «Альмерии» (1:2), а в четвертом потерпели разгром от «Барселоны» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Таким образом в новом сезоне коллектив Лопетеги еще не знает побед при трех поражениях и одной ничьей, поэтому занимает 17 место в испанском первенстве.

    «Манчестер Сити»

    После очередного чемпионского титула в АПЛ «Манчестер Сити» начинает новую попытку завоевать доселе непокоренную вершину в виде трофея Лиги чемпионов.

    «Горожане» постепенно разыгрываются и сейчас занимают 2 место в новой кампании Премьер-лиге с 14 очками, отставая от «Арсенала» на один пункт.

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    • Обыграв «Вест Хэм» (2:0) и «Борнмут» (4:0), команда Пепа Гвардиолы провела неудачный поединок с «Ньюкаслом», который завершился ничьей 3:3.

    Затем были домашние победы над «Кристал Пэлас» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0) и гостевая ничья с «Астон Виллой» (1:1). Таким образом манкунианцы не проигрывают вот уже семь матчей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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