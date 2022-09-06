«Селтик» — «Реал»: счет 0:3, обзор голов

В поединке первого тура групповой стадии Лиги чемпионовна выезде разгромилсо счетом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме. За 5 минут Винисиус Жуниор и Лука Модрич быстро вывели «Реал» вперед. Итоговый счет на 77 минуте установил Эден Азар. У бельгийца еще и результативная передача.

На 30 минуте встречи Азар вышел на замену вместо Карима Бензема, который получил повреждение.

ЛЧ. 1 тур Селтик Шотландия — Реал Мадрид Испания 0:3 (0:0, 0:3) Голы: 0:1 — 56 Винисиус Жуниор, 0:2 — 60 Модрич, 0:3 — 77 АзарСелтик: Харт, Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тэйлор, Макгрегор, О`Райли (Муй, 72), Хатате (Тернбулл, 72), Якумакис (Фурухаси, 72), Жота (Хакшабанович, 82), Абада (Маэда, 46)Реал: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао (Рюдигер, 46), Менди, Модрич (Асенсио, 80), Кроос, Тчуамени (Камавинга, 71), Вальверде, Бензема (Азар, 30), Винисиус Жуниор (Родриго, 80)Предупреждения: Менди (10), Маэда (64)

В следующем туре «Реал» встретится с «Лейпцигом», а «Селтик» поедет в гости к донецкому «Шахтеру».