Главный тренер «Оренбурга» рассказал, почему клуб решил покупать игроков из Аргентины

Главный тренер «Оренбурга»объяснил, почему во время трансферной кампании клуб сделал ставку на футболистов из

«Аргентина стала главным рынком для "Оренбурга", потому что я их понимаю. Для них футбол — жизнь, они не боятся играть под давлением.

Но тут надо понимать, что мы не "Спартак" или "Зенит" — нам приходится искать недорогих, но талантливых, чтобы потом их выгодно продать.

Я считаю, что россияне тянутся за иностранцами в команде. Когда мне предоставили возможность усилиться, я посмотрел, кто у меня уже есть, и отталкивался от них. Чтобы те, кто пришел, были лучше них.

Иван Башич, например: игрок сборной Боснии и Герцеговины U-21, отличный футболист. Да, ему надо чуть привыкнуть к атмосфере, но у него большое будущее, он сильный.

Латиноамериканцы берут своей психологией — они выходят на поле заряженные, как будто кричат: "Дай мне мяч! Дай мне мяч! Я хочу играть!". Это влияет на психологию.

Я же, как тренер, отвечаю за химию в команде. Она складывается из разных частей, и уже сейчас у нас получается неплохой микс.

Аюпов, Башич, молодой Титков, Дима Воробьев. Оганесян ­– Ага, — который мне очень нравится. Своего момента еще ждет молодой Батраз Гурциев. В общем, у нас интересная команда. Понятно, что разрывать соперника на части мы не будем, но качественную игру показывать можем», — приводит слова Лички «Чемпионат».

«Оренбург» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.