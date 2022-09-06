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    Главный тренер «Оренбурга» рассказал, почему клуб решил покупать игроков из Аргентины

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил, почему во время трансферной кампании клуб сделал ставку на футболистов из Аргентины.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Аргентина стала главным рынком для "Оренбурга", потому что я их понимаю. Для них футбол — жизнь, они не боятся играть под давлением.

    Но тут надо понимать, что мы не "Спартак" или "Зенит" — нам приходится искать недорогих, но талантливых, чтобы потом их выгодно продать.

    Я считаю, что россияне тянутся за иностранцами в команде. Когда мне предоставили возможность усилиться, я посмотрел, кто у меня уже есть, и отталкивался от них. Чтобы те, кто пришел, были лучше них.

    Иван Башич, например: игрок сборной Боснии и Герцеговины U-21, отличный футболист. Да, ему надо чуть привыкнуть к атмосфере, но у него большое будущее, он сильный.

    Латиноамериканцы берут своей психологией — они выходят на поле заряженные, как будто кричат: "Дай мне мяч! Дай мне мяч! Я хочу играть!". Это влияет на психологию.

    Я же, как тренер, отвечаю за химию в команде. Она складывается из разных частей, и уже сейчас у нас получается неплохой микс.

    Аюпов, Башич, молодой Титков, Дима Воробьев. Оганесян ­– Ага, — который мне очень нравится. Своего момента еще ждет молодой Батраз Гурциев. В общем, у нас интересная команда. Понятно, что разрывать соперника на части мы не будем, но качественную игру показывать можем», — приводит слова Лички «Чемпионат».

    «Оренбург» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

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