Степашин: Йоканович сегодня делает все, что может, с таким составом «Динамо»

Член совета директоров «Динамо»похвалил главного тренера командыпосле победы над «Уралом» (2:1) в домашнем матче восьмого тура РПЛ.

«Теперь уже точно можно сказать, что это тренерское достижение. Есть ничьи, есть сложные победы.

Кстати, хочу напомнить, совсем недавно [30 апреля] мы тому же "Уралу" проиграли (2:3) и потеряли три очка, которые нам очень пригодились бы в борьбе за второе место. Тогда был другой состав, другой тренер…

А Йоканович сегодня делает все, что может, с таким составом. Хотя у нас все впереди», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

«Динамо» набрало 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.