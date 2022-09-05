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    Степашин: Йоканович сегодня делает все, что может, с таким составом «Динамо»

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    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин похвалил главного тренера команды Славишу Йокановича после победы над «Уралом» (2:1) в домашнем матче восьмого тура РПЛ.

    Славиша Йоканович
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    Славиша Йоканович

    «Теперь уже точно можно сказать, что это тренерское достижение. Есть ничьи, есть сложные победы.

    Кстати, хочу напомнить, совсем недавно [30 апреля] мы тому же "Уралу" проиграли (2:3) и потеряли три очка, которые нам очень пригодились бы в борьбе за второе место. Тогда был другой состав, другой тренер…

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    • А Йоканович сегодня делает все, что может, с таким составом. Хотя у нас все впереди», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

    «Динамо» набрало 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

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