Захарян: Я не собирался менять гражданство после перехода в «Челси»

Полузащитник «Динамо»отреагировал на информацию о том, что он планировал сменить гражданство в случае перехода в

«Это просто разговоры. Не могу это комментировать. Ничего я не собирался. Я собирался играть там, и больше ничего.

Потянул бы АПЛ? Конечно, это намного выше по уровню чемпионат, намного труднее. Но все возможно, почему нет? Может быть, получилось бы, может быть, поехал бы по арендам. Но неважно, я хотел играть.

Что касается разговоров о том, что я могу выкупить свой контракт у "Динамо", то это к клубу вопрос. Мы все с клубом будем согласовывать. Я не могу такое комментировать: "Челси" должен сделать трансфер, а не я.

Надеюсь, все будет. Возможно, зимой», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.