Ван Дейк: «Ливерпуль» должен был обыгрывать «Эвертон»

Защитник «Ливерпуля»прокомментировал результат матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:0).

«Мы должны были победить, ощущение, что потеряли два очка. Старались сохранить спокойствие, а соперник стремился быть агрессивным, чтобы радовать болельщиков.

Мы должны были оставаться хладнокровными и быстро двигаться, так как было много пространства. Иногда мы делали это, иногда нет. Это создало ненужные проблемы», — цитирует ван Дейка BT Sport.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» в шести матчах набрал девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с четырьмя очками идет на 16-й строчке.