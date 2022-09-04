Рианчо: «Спартак» и «Зенит» сейчас команды одного уровня

«Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4 Фото: globallookpress.com
«Спартак и "Зенит" сейчас команды одного уровня. Шансы на победу одинаковы.
Надеюсь, что в этом дерби победит сильнейший. Нас ждет увлекательный и сложный матч», — приводит слова Рианчо Sport24.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Зенит»
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.
Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.