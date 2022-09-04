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    Отберет ли «Спартак» очки у «Зенита»?

    «Спартак» — «Зенит». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, РПЛ, 4 сентября 2022 года

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    4 сентября в Москве на «Открытие Арене» состоится центральный матч 8 тура российской Премьер-лиги, в котором «Спартак» примет «Зенит». Игра начнется в 20:00 мск. «Спартак» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Сентября 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 20:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Спартак»

    На данный момент «Спартак» является, пожалуй, главным конкурентом «Зенита» в РПЛ. На данный момент у «красно-белых» уже 5 побед в этом розыгрыше.

    У подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков на счету и они идут вторыми в турнирной таблице РПЛ. Одним из факторов успеха команды является результативность. Со старта турнира хозяева забили 18 мячей, что на один мяч больше, чем у «Зенита».

    Коэффициенты матча Спартак — Зенит

  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    В августе «Спартак» обыграл «Сочи» (3:0) и «Урал» (2:0). Коллектив не оставил шансов новичку «Факелу» (4:1). Справиться не удалось только с московским «Динамо». «Народная команда» проиграла 0:1.

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    Абаскаль не сможет рассчитывать на Виктора Мозеса. Также он не сможет задействовать Антона Зиньковского.

    «Зенит»

    «Зенит» хоть и не является самой забиваемой командой лиги на данный момент, но при этом она меньше всех пропускает. За 7 туров у подопечных Сергея Семака всего две результативных ошибки.

    В турнирной таблице «сине-бело-голубые» занимают первое место. У них 17 очков. Обойти «Спартак» удалось за счет отсутствия поражений.

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    • В РПЛ у гостей серия из трех побед. Они победили ЦСКА со счетом 2:1. После этого питерский коллектив разгромил «Урал» 4:0 и выиграл у «Торпедо» 2:0. В последний день августа «Зенит» нанес поражение «Факелу» в матче Кубка России (2:0).

    В этом сезоне команда Семака теряла очки дважды и в обоих случаях играя в гостях. Речь идет о ничьих с «Ахматом» (0:0) и «Химками» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Согласно котировкам, фаворитом является «Зенит», на победу которого букмекеры дают коэффициент 2.03. На победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 3.50.

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    В том, что поединок будет зрелищным, нет никаких сомнений. «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок (0:4) и теперь намерен поквитаться. Также стоит учесть тот факт, что встретятся самые забивающие команды лиги.

    Однозначно стоит поставить на тотал матча больше 2.5. Здесь расчет будет проводиться по коэффициенту 1.70.

    «Зенит» не выиграл в последних двух матчах на «Открытие Арене». Ну а с учетом текущей формы «Спартака» и того факта, что гости потеряли 4 очка в трех выездных матча этого сезона, есть смысл обратить внимание на вариант с двойным исходом в пользу «Спартака». Поставить на 1Х можно за 1.82.

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    «Спартак» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Спартак» очки у «Зенита»?
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