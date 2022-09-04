4 сентября в Москве на «Открытие Арене» состоится центральный матч 8 тура российской Премьер-лиги, в котором «Спартак» примет «Зенит». Игра начнется в 20:00 мск. «Спартак» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

На данный момент «Спартак» является, пожалуй, главным конкурентом «Зенита» в РПЛ. На данный момент у «красно-белых» уже 5 побед в этом розыгрыше.

У подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков на счету и они идут вторыми в турнирной таблице РПЛ. Одним из факторов успеха команды является результативность. Со старта турнира хозяева забили 18 мячей, что на один мяч больше, чем у «Зенита».

Коэффициенты матча Спартак — Зенит 1 3.80 X 3.80 2 1.90 Ставка

В августе «Спартак» обыграл «Сочи» (3:0) и «Урал» (2:0). Коллектив не оставил шансов новичку «Факелу» (4:1). Справиться не удалось только с московским «Динамо». «Народная команда» проиграла 0:1.

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Абаскаль не сможет рассчитывать на Виктора Мозеса. Также он не сможет задействовать Антона Зиньковского.

«Зенит»

«Зенит» хоть и не является самой забиваемой командой лиги на данный момент, но при этом она меньше всех пропускает. За 7 туров у подопечных Сергея Семака всего две результативных ошибки.

В турнирной таблице «сине-бело-голубые» занимают первое место. У них 17 очков. Обойти «Спартак» удалось за счет отсутствия поражений.

В РПЛ у гостей серия из трех побед. Они победили ЦСКА со счетом 2:1. После этого питерский коллектив разгромил «Урал» 4:0 и выиграл у «Торпедо» 2:0. В последний день августа «Зенит» нанес поражение «Факелу» в матче Кубка России (2:0).

В этом сезоне команда Семака теряла очки дважды и в обоих случаях играя в гостях. Речь идет о ничьих с «Ахматом» (0:0) и «Химками» (1:1).

Прогноз и ставка

Согласно котировкам, фаворитом является «Зенит», на победу которого букмекеры дают коэффициент 2.03. На победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 3.50.

В том, что поединок будет зрелищным, нет никаких сомнений. «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок (0:4) и теперь намерен поквитаться. Также стоит учесть тот факт, что встретятся самые забивающие команды лиги.

Однозначно стоит поставить на тотал матча больше 2.5 . Здесь расчет будет проводиться по коэффициенту 1.70.