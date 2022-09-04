Лопетеги: «Севилье» нужно исправить ошибки в обороне

Главный тренер «Севильи»прокомментировал матч против «Барселоны» (0:3) в 4-м туре Примеры.

«Мы были лучше в начале матча. У нас было три чистых момента, которые мы не смогли забить. "Барселона" подтвердила свой потенциал.

Но мы не переставали бороться. Команда показала несколько хороших вещей. Нам нужно исправить ошибки в обороне», — цитирует Лопетеги Marca.

Каталонцы с десятью очками поднялись на вторую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Севильцы находятся на 17-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.

Календарь и таблица испанской Примеры

В следующем туре «Барселона» отправится в гости к «Кадису», а «Севилья» сыграет на выезде против «Эспаньола». Обе встречи состоятся 10 сентября.