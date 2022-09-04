Лопетеги: «Севилье» нужно исправить ошибки в обороне

Юлен Лопетеги Фото: globallookpress.com
«Мы были лучше в начале матча. У нас было три чистых момента, которые мы не смогли забить. "Барселона" подтвердила свой потенциал.
Но мы не переставали бороться. Команда показала несколько хороших вещей. Нам нужно исправить ошибки в обороне», — цитирует Лопетеги Marca.
Каталонцы с десятью очками поднялись на вторую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Севильцы находятся на 17-й строчке, имея в своем активе лишь одно очко.
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем туре «Барселона» отправится в гости к «Кадису», а «Севилья» сыграет на выезде против «Эспаньола». Обе встречи состоятся 10 сентября.