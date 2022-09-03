Галактионов: Первая половина встречи с «Факелом» нам, мягко говоря, не удалась

Главный тренер «Нижнего Новгорода»высказал мнение о волевой победе над «Факелом» (3:1) в рамках 8-го тура РПЛ.

«Мы недостаточно активно начали первый тайм. И дело даже не в пропущенном голе. Наши игроки не сразу включились в игру.

Возможно, это связано с большим выплеском эмоций в кубковой игре с "Локомотивом". И первая половина встречи нам, мягко говоря, не удалась.

А во втором тайме мы и мяч вниз положили, и совсем по-другому стали действовать. А игроки, вышедшие на замены, добавили нам свежести, скорости и самое главное — принесли результат.

С учетом международного опыта, который есть у нашего тренерского штаба, и большого количества игр в РПЛ, мы понимаем, как команду восстановить и подготовить к игре в режиме через два дня на третий или через три на четвертый. С этим проблем нет.

Безусловно, с первых минут надо верить в себя, надо сразу же начинать играть от себя. Нужно перестраиваться ментально, и мы к этому постепенно идем.

Самое главное, что ребята это направление приняли. И вы видите, как болельщики аплодируют команде за тот футбол, который она показывает. Это дорогого стоит», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.