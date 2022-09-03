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    Галактионов: Первая половина встречи с «Факелом» нам, мягко говоря, не удалась

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов высказал мнение о волевой победе над «Факелом» (3:1) в рамках 8-го тура РПЛ.

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    «Мы недостаточно активно начали первый тайм. И дело даже не в пропущенном голе. Наши игроки не сразу включились в игру.

    Возможно, это связано с большим выплеском эмоций в кубковой игре с "Локомотивом". И первая половина встречи нам, мягко говоря, не удалась.

    А во втором тайме мы и мяч вниз положили, и совсем по-другому стали действовать. А игроки, вышедшие на замены, добавили нам свежести, скорости и самое главное — принесли результат.

    С учетом международного опыта, который есть у нашего тренерского штаба, и большого количества игр в РПЛ, мы понимаем, как команду восстановить и подготовить к игре в режиме через два дня на третий или через три на четвертый. С этим проблем нет.

    Безусловно, с первых минут надо верить в себя, надо сразу же начинать играть от себя. Нужно перестраиваться ментально, и мы к этому постепенно идем.

    Самое главное, что ребята это направление приняли. И вы видите, как болельщики аплодируют команде за тот футбол, который она показывает. Это дорогого стоит», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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