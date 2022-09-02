Результаты жеребьевки 3-го раунда Пути регионов Кубка России

Прошла жеребьевка, которая определила хозяев матчей в третьем раунде Пути регионов Кубка России. В ней приняли участие три пары команд, у которых по итогам прошлого этапа одинаковый баланс домашних и выездных матчей, сообщает сайт РФС.

Матчи третьего раунда, в котором сыграют 28 победителей второго раунда, а также «Ротор» и липецкий «Металлург» — команды второй лиги с наивысшим рейтингом, запланированы на 14 сентября.

Итоги жеребьевки (первыми указаны хозяева):

«СКА Ростов-на-Дону» — «Кубань-Холдинг»

«Спартак» Кострома — «Текстильщик»

«Авангард» — «Спартак» Тамбов

Матчи «Металлург» — «Ротор» и «Спартак-Нальчик» — «СтавропольАгроСоюз» пройдут в Липецке и Нальчике соответственно. Решение принято совместной комиссией по запросу команд.

В остальных парах хозяева, согласно регламенту, определены по балансу домашних и выездных матчей команд:

«Динамо Ставрополь» — «Черноморец»

«Муром» — «Торпедо-Владимир»

«Амкал» — «Звезда»

«Динамо СПб» — «Ленинградец»

«Космос» — «Зенит Пенза»

«Пересвет» — «Рязань»

«Динамо-Брянск» — «Строгино»

«Зенит-Ижевск» — «Химик-Август»

«Челябинск» — «Тюмень»«Динамо-Владивосток» — «Иртыш»

Точные даты и время начала матчей будут определены в ближайшее время.