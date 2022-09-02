Результаты жеребьевки 3-го раунда Пути регионов Кубка России

Матчи третьего раунда, в котором сыграют 28 победителей второго раунда, а также «Ротор» и липецкий «Металлург» — команды второй лиги с наивысшим рейтингом, запланированы на 14 сентября.
Итоги жеребьевки (первыми указаны хозяева):
«СКА Ростов-на-Дону» — «Кубань-Холдинг»
«Спартак» Кострома — «Текстильщик»
«Авангард» — «Спартак» Тамбов
Матчи «Металлург» — «Ротор» и «Спартак-Нальчик» — «СтавропольАгроСоюз» пройдут в Липецке и Нальчике соответственно. Решение принято совместной комиссией по запросу команд.
В остальных парах хозяева, согласно регламенту, определены по балансу домашних и выездных матчей команд:
«Динамо Ставрополь» — «Черноморец»
«Муром» — «Торпедо-Владимир»
«Амкал» — «Звезда»
«Динамо СПб» — «Ленинградец»
«Космос» — «Зенит Пенза»
«Пересвет» — «Рязань»
«Динамо-Брянск» — «Строгино»
«Зенит-Ижевск» — «Химик-Август»
«Челябинск» — «Тюмень»«Динамо-Владивосток» — «Иртыш»
Точные даты и время начала матчей будут определены в ближайшее время.