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    Результаты жеребьевки 3-го раунда Пути регионов Кубка России

    Футбол Футбол России Фонбет Кубок России Кубок ФНЛ Жеребьевка
    Прошла жеребьевка, которая определила хозяев матчей в третьем раунде Пути регионов Кубка России. В ней приняли участие три пары команд, у которых по итогам прошлого этапа одинаковый баланс домашних и выездных матчей, сообщает сайт РФС.

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    Матчи третьего раунда, в котором сыграют 28 победителей второго раунда, а также «Ротор» и липецкий «Металлург» — команды второй лиги с наивысшим рейтингом, запланированы на 14 сентября.

    Итоги жеребьевки (первыми указаны хозяева):

    «СКА Ростов-на-Дону» — «Кубань-Холдинг»

    «Спартак» Кострома — «Текстильщик»

    «Авангард» — «Спартак» Тамбов

    Матчи «Металлург» — «Ротор» и «Спартак-Нальчик» — «СтавропольАгроСоюз» пройдут в Липецке и Нальчике соответственно. Решение принято совместной комиссией по запросу команд.

    В остальных парах хозяева, согласно регламенту, определены по балансу домашних и выездных матчей команд:

    «Динамо Ставрополь» — «Черноморец»

    «Муром» — «Торпедо-Владимир»

    «Амкал» — «Звезда»

    «Динамо СПб» — «Ленинградец»

    «Космос» — «Зенит Пенза»

    «Пересвет» — «Рязань»

    «Динамо-Брянск» — «Строгино»

    «Зенит-Ижевск» — «Химик-Август»

    «Челябинск» — «Тюмень»«Динамо-Владивосток» — «Иртыш»

    Точные даты и время начала матчей будут определены в ближайшее время.

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