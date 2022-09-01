Экс-форвард «Ростова» перейдет в клуб Сильвио Берлускони

Элдор Шомуродов Фото: globallookpress.com
По информации известного журналиста Николо Скиры, узбекского футболиста хочет подписать новичок итальянской Серии А «Монца».
Клуб Сильвио Берлускони рассматривает вариант с арендой Шомуродова.
Ранее стало известно, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью больше не рассчитывает на Шомуродова.
В прошлом сезоне Шомуродов сыграл за «Рому» 40 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.
«Монца» не набрала ни одного очка в четырех турах и занимает последнее место в чемпионате Италии.