Экс-форвард «Ростова» перейдет в клуб Сильвио Берлускони

Нападающий «Ромы»может сменить команду перед закрытием трансферного окна.

По информации известного журналиста Николо Скиры, узбекского футболиста хочет подписать новичок итальянской Серии А «Монца».

Клуб Сильвио Берлускони рассматривает вариант с арендой Шомуродова.

Ранее стало известно, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью больше не рассчитывает на Шомуродова.

В прошлом сезоне Шомуродов сыграл за «Рому» 40 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

«Монца» не набрала ни одного очка в четырех турах и занимает последнее место в чемпионате Италии.