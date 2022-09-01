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    Экс-форвард «Ростова» перейдет в клуб Сильвио Берлускони

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    Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может сменить команду перед закрытием трансферного окна.

    Элдор Шомуродов
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    Элдор Шомуродов

    По информации известного журналиста Николо Скиры, узбекского футболиста хочет подписать новичок итальянской Серии А «Монца».

    Клуб Сильвио Берлускони рассматривает вариант с арендой Шомуродова.

    Ранее стало известно, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью больше не рассчитывает на Шомуродова.

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    • В прошлом сезоне Шомуродов сыграл за «Рому» 40 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

    «Монца» не набрала ни одного очка в четырех турах и занимает последнее место в чемпионате Италии.

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