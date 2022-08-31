Клюйверт остается в «Роме», игроком интересовался «Фулхэм»

Переход нападающего «Ромы»в «Фулхэм» не состоится, сообщает Sky Sports

По информации источника, переход 23-летнего футболиста в английский клуб сорвался, так как Клюйверт не смогу получить разрешение на работу. Ранее сообщалось, что нидерландский форвард перейдёт в «Фулхэм» на правах аренды с обязательством выкупа контракта.

Отметим, что Джастин Клюйверт начинал профессиональную карьеру в футбольном клубе «Аякс». В 2018 году он перешел в «Рому», принадлежа которой, на правах аренды футболист успел поиграть в «РБ Лейпциг» и «Ницце». Последний клуб также рассматривал возможность подписания Клюйверта.