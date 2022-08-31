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    «Челси» объявил о подписании Уэсли Фофаны

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    Защитник «Лестер Сити» Уэсли Фофана продолжит свою карьеру в «Челси», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

    Уэсли Фофана
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    Уэсли Фофана

    Контракт 21-летнего французского футболиста с «Челси» рассчитан на семь лет.

    «Два последних дня были для меня действительно важными. Я очень рад. Утром я провёл тренировку с командой, и это сбывшаяся мечта. Я рад присоединиться к "Челси", хочу играть для болельщиков этой прекрасной команды. Я здесь, чтобы выигрывать трофеи и побеждать, и клуб создан для этого», — отметил Фофана.

    Ранее появлялась информация о том, что переговоры с «Лестер Сити» проходили очень тяжело и сделка была на грани провала. Однако Тодд Бёли нашел способ убедить руководство «лис» согласиться на трансфер.

    Напомним, Фофана перешёл в «Лестер» из французского «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за € 35 млн. За всё время защитник провёл 52 матча во всех турнирах: 37 в АПЛ, 4 — в Кубке Англии, 6 — в Лиге Европы и 5 — в Лиге конференций.

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