Клопп об увольнении тренера «Борнмута»: Поймал себя на мысли, насколько важно иметь правильных владельцев клуба

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
Специалист был отправлен в отставку после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:9 на прошлой неделе.
«Когда я узнал новость, я первым делом поймал себя на мысли, насколько важно в таких ситуациях иметь в клубах правильных владельцев.
Некоторыми клубами владеют государства, но у других такая же структура, как у нас.
В АПЛ пришли три команды. Много тратит "Ноттингем Форест", "Фулхэм" тоже, но чего-то подобного от "Борнмута" я не припомню, а тренерам всегда непросто в таких ситуациях.
Мне жаль Скотта», — сказал Клопп Liverpool Echo.