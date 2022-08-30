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    Клопп об увольнении тренера «Борнмута»: Поймал себя на мысли, насколько важно иметь правильных владельцев клуба

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал увольнение Скотта Паркера с поста наставника «Борнмута».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Специалист был отправлен в отставку после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:9 на прошлой неделе.

    «Когда я узнал новость, я первым делом поймал себя на мысли, насколько важно в таких ситуациях иметь в клубах правильных владельцев.

    Некоторыми клубами владеют государства, но у других такая же структура, как у нас.

    В АПЛ пришли три команды. Много тратит "Ноттингем Форест", "Фулхэм" тоже, но чего-то подобного от "Борнмута" я не припомню, а тренерам всегда непросто в таких ситуациях.

    Мне жаль Скотта», — сказал Клопп Liverpool Echo.

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