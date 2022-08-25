ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2022/2023
  • 23:21
    • «Челси» готов выкупить у «Динамо» Захаряна за 15 млн евро
  • 20:28
    • Бензема признан лучшим игроком прошлого сезона
  • 20:20
    • Анчелотти — лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА
  • 20:07
    • Стали известны все группы Лиги чемпионов
  • 22:00
    • «Фенербахче», «Мальме» и «Омония» сыграют в групповой стадии Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Партизан» сыграл вничью с «Хамрун Спартанс» и вышел в групповой этап ЛК

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Партизан Славия Прага
    Мальтийский «Хамрун Спартанс» на своем поле сыграл вничью с белградским «Партизаном» (3:3) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет на 27-й минуте открыли хозяева. Роко Прша был расторопнее всех в чужой штрафной площади, а затем с близкой дистанции поразил ворота сербов.

    На 34-й минуте «Партизан» отыгрался. Живкович с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь хозяев, добрался там до мяча голкипер, но вынес точно на Гомеша, который с близкого расстояния поразил пустой створ.

    Гости вышли вперед на 72-й минуте. Взял на себя инициативу капитан «Партизана» Урошевич, с левого фланга ворвался в штрафную хозяев, обыграл попутно нескольких соперников, а затем неотразимо пробил в дальний угол.

    Спустя шесть минут Натхо выполнил классный пас на Андраде, который мягко забросил мяч на дальнюю штангу, а там оказался совсем один Гомеша и поразил пустой створ.

    На 81-й минуте в ворота «Партизана» был назначен пенальти — попал мяч в руку Беличу после прострела Винисиуса. Сам вингер хозяев и реализовал удар.

    В компенсированное время был назначен еще один пенальти в ворота гостей — Андраде влетел по ногам Эмерсону

    К мячу подошёл Маттео Феделе и пробил точно по центру, голкипер вновь завалился в правый от себя угол.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Хамрун Спартанс — Партизан 3:3
    Голы: 1:0 Roko Prsa (27'), 1:1 Рикарду Гомеш (34'), 1:2 Слободан Урошевич (72'), 1:3 Рикарду Гомеш (79'), 2:3 Vinicius Freitas (пенальти) (82'), 3:3 Matteo Fedele (пенальти) (90') Хамрун Спартанс: Анри Бонелло, Mousa Balla Sowe, Ognjen Bjelicic, Emerson Marcelina, Rodrigo Callegari, Райан Камензули (Vinicius Freitas, 79'), Мэттью Гийомье (Matteo Fedele, 79'), Roko Prsa, Люк Монтебелло (Хонни, 64'), Elvis Mashike Sukisa (Igor Nedeljkovic, 73'), Додо (Ederson Bruno Domingos Eder, 73') Партизан: Патрик Андраде, Рикарду Гомеш, Квинси Мениг, Фуссейни Диабате (Bibras Natcho, 74'), Любомир Фейса, Марко Живкович, Слободан Урошевич (Zlatan Sehovic, 80'), Игор Вуячич (Kristijan Belic, 69'), Синиша Санишанин, Svetozar Markovic, Александар Попович Предупреждения: Mousa Balla Sowe (30'), Марко Живкович (36'), Igor Nedeljkovic (75'), Rodrigo Callegari (77'), Kristijan Belic (81'), Bibras Natcho (90')

    В первом матче «Партизан» победил со счетом 4:1 и по сумме двух матчей выешл в групповой этапа Лиги конференций.

    Другие результаты

    «Славия» П — «Ракув» 2:0 ДВ
    «Хапоэль» Б-Ш — «Университатя» Кр 1:1 (4:3)
    «Балкани» — «Шкупи» 1:0

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» вновь одержит дома победу?
  • «Шериф» — «Пюник». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Команды сыграют без давления за исход
  • «Шемрок Роверс» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Фиалки» и во второй раз одолеют «Твенте»
  • «Твенте» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 26 августа
  • Завтра в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ворскла — Верес
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ворскла — Верес
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Дьере — Гаске
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры