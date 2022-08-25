«Партизан» сыграл вничью с «Хамрун Спартанс» и вышел в групповой этап ЛК

Счет на 27-й минуте открыли хозяева. Роко Прша был расторопнее всех в чужой штрафной площади, а затем с близкой дистанции поразил ворота сербов.
На 34-й минуте «Партизан» отыгрался. Живкович с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь хозяев, добрался там до мяча голкипер, но вынес точно на Гомеша, который с близкого расстояния поразил пустой створ.
Гости вышли вперед на 72-й минуте. Взял на себя инициативу капитан «Партизана» Урошевич, с левого фланга ворвался в штрафную хозяев, обыграл попутно нескольких соперников, а затем неотразимо пробил в дальний угол.
Спустя шесть минут Натхо выполнил классный пас на Андраде, который мягко забросил мяч на дальнюю штангу, а там оказался совсем один Гомеша и поразил пустой створ.
На 81-й минуте в ворота «Партизана» был назначен пенальти — попал мяч в руку Беличу после прострела Винисиуса. Сам вингер хозяев и реализовал удар.
В компенсированное время был назначен еще один пенальти в ворота гостей — Андраде влетел по ногам Эмерсону
К мячу подошёл Маттео Феделе и пробил точно по центру, голкипер вновь завалился в правый от себя угол.
В первом матче «Партизан» победил со счетом 4:1 и по сумме двух матчей выешл в групповой этапа Лиги конференций.
Другие результаты
«Славия» П — «Ракув» 2:0 ДВ
«Хапоэль» Б-Ш — «Университатя» Кр 1:1 (4:3)
«Балкани» — «Шкупи» 1:0