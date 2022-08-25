«Партизан» сыграл вничью с «Хамрун Спартанс» и вышел в групповой этап ЛК

Мальтийскийна своем поле сыграл вничью с белградским(3:3) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

Счет на 27-й минуте открыли хозяева. Роко Прша был расторопнее всех в чужой штрафной площади, а затем с близкой дистанции поразил ворота сербов.

На 34-й минуте «Партизан» отыгрался. Живкович с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь хозяев, добрался там до мяча голкипер, но вынес точно на Гомеша, который с близкого расстояния поразил пустой створ.

Гости вышли вперед на 72-й минуте. Взял на себя инициативу капитан «Партизана» Урошевич, с левого фланга ворвался в штрафную хозяев, обыграл попутно нескольких соперников, а затем неотразимо пробил в дальний угол.

Спустя шесть минут Натхо выполнил классный пас на Андраде, который мягко забросил мяч на дальнюю штангу, а там оказался совсем один Гомеша и поразил пустой створ.

На 81-й минуте в ворота «Партизана» был назначен пенальти — попал мяч в руку Беличу после прострела Винисиуса. Сам вингер хозяев и реализовал удар.

В компенсированное время был назначен еще один пенальти в ворота гостей — Андраде влетел по ногам Эмерсону

К мячу подошёл Маттео Феделе и пробил точно по центру, голкипер вновь завалился в правый от себя угол.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Хамрун Спартанс — Партизан 3:3 Голы: 1:0 Roko Prsa (27'), 1:1 Рикарду Гомеш (34'), 1:2 Слободан Урошевич (72'), 1:3 Рикарду Гомеш (79'), 2:3 Vinicius Freitas (пенальти) (82'), 3:3 Matteo Fedele (пенальти) (90') Хамрун Спартанс: Анри Бонелло, Mousa Balla Sowe, Ognjen Bjelicic, Emerson Marcelina, Rodrigo Callegari, Райан Камензули (Vinicius Freitas, 79'), Мэттью Гийомье (Matteo Fedele, 79'), Roko Prsa, Люк Монтебелло (Хонни, 64'), Elvis Mashike Sukisa (Igor Nedeljkovic, 73'), Додо (Ederson Bruno Domingos Eder, 73') Партизан: Патрик Андраде, Рикарду Гомеш, Квинси Мениг, Фуссейни Диабате (Bibras Natcho, 74'), Любомир Фейса, Марко Живкович, Слободан Урошевич (Zlatan Sehovic, 80'), Игор Вуячич (Kristijan Belic, 69'), Синиша Санишанин, Svetozar Markovic, Александар Попович Предупреждения: Mousa Balla Sowe (30'), Марко Живкович (36'), Igor Nedeljkovic (75'), Rodrigo Callegari (77'), Kristijan Belic (81'), Bibras Natcho (90')

В первом матче «Партизан» победил со счетом 4:1 и по сумме двух матчей выешл в групповой этапа Лиги конференций.

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