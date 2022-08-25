Стали известны все группы Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов Фото: Twitter Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки:
- Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
- Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
- Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория».
- Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
- Группа Е: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» З.
- Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер», «Селтик».
- Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».
- Группа Н: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Х.
Групповой этап турнира продет с 6 сентября по 2 ноября. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».