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    Стали известны все группы Лиги чемпионов

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    В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по ходу которой сформировались 8 групп.

    Трофей Лиги чемпионов
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    Трофей Лиги чемпионов

    Результаты жеребьевки:
    • Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
    • Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
    • Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория».
    • Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
    • Группа Е: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» З.
    • Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер», «Селтик».
    • Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д, «Копенгаген».
    • Группа Н: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Х.

    Групповой этап турнира продет с 6 сентября по 2 ноября. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».

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