«Болонья» согласовала с «Динамо» условия трансфера Моро

Полузащитник «Динамо»продолжит карьеру в чемпионате Италии.

По информации известного журналиста Николо Скиры, в ближайшие дни Моро станет игроком «Болоньи».

Клубы уже согласовали условия трансфера. Моро перейдет в «Болонью» на правах аренды с возможностью выкупа за 6 миллионов евро.

Ожидается, что в следующем году итальянский клуб подпишет с хорватским футболистом контракт до конца сезона-2026/2027.

Моро перешел в «Динамо» летом 2020 года из загребского «Динамо» за 8,5 миллиона евро. С тех пор он провел за московский клуб 66 матчей, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

В текущем чемпионате России Моро сыграл шесть матчей и отметился двумя результативными передачами.