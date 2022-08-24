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    «Болонья» согласовала с «Динамо» условия трансфера Моро

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    Полузащитник «Динамо» Никола Моро продолжит карьеру в чемпионате Италии.

    Никола Моро
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    Никола Моро

    По информации известного журналиста Николо Скиры, в ближайшие дни Моро станет игроком «Болоньи».

    Клубы уже согласовали условия трансфера. Моро перейдет в «Болонью» на правах аренды с возможностью выкупа за 6 миллионов евро.

    Ожидается, что в следующем году итальянский клуб подпишет с хорватским футболистом контракт до конца сезона-2026/2027.

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    • Моро перешел в «Динамо» летом 2020 года из загребского «Динамо» за 8,5 миллиона евро. С тех пор он провел за московский клуб 66 матчей, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

    В текущем чемпионате России Моро сыграл шесть матчей и отметился двумя результативными передачами.

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