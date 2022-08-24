«Матч ТВ» не сократит показ Лиги чемпионов и Лиги Европы

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ»сообщил, что телеканал не планирует сокращать показ еврокубков.

«У нас отличные отношения с УЕФА. Мы ни в коем случае не планируем снижать показ еврокубков, покажем их в максимально возможном объеме.

Даже в отсутствие наших команд, это премиальный европейский футбол, который наша аудитория уже привыкла смотреть на "Матч ТВ".

Мы стартовали в этом сезоне с показа Суперкубка УЕФА, в планах — Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.

Как и прежде, будем брать максимально возможную квоту для федерального эфира, то есть по два слота в день.

Помимо этого, у нас запланированы трансляции на "Матч Премьер", где будет большой онлайн всех встреч и матчи на тематических каналах Футбол», — сказал Конов «Ведомостям».

Напомним, «Матч ТВ» не сможет показывать игры английской Премьер-лиги в новом сезоне.