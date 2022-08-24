ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан Пулишич может переехать со «Стэмфорд Бридж» на «Олд Траффорд»Антони, Гакпо или Пулишич. Кем «Манчестер Юнайтед» заменить Роналду
  • 15:52
    • Александер Исак подписал контракт с «Ньюкаслом»
  • 15:40
    • Источник: Чиркович близок к переходу в «Крылья Советов»
  • 15:30
    • В «Адана Демирспоре» назвали Дзюбу лучшим футболистом России
  • 15:17
    • «МЮ» готовит новое предложение «Аяксу» по трансферу Антони
  • 15:01
    • Форвард «Ланса» Ганаго может усилить «Спартак»
    Все новости спорта

    Александер Исак подписал контракт с «Ньюкаслом»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Ньюкасл Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Сосьедад Трансферы
    «Ньюкасл» заключил контракт с шведским нападающим «Реала Сосьедада» Алексендером Исаком. Об этом сообщает испанское издание El Diario Vasco.

    Александер Исак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Исак

    Сумма трансфера составит около € 70 млн + € 5 млн в виде бонусов. При этом, детали личного контракта игрока пока остаются неизвестными.

    По сведениям инсайдеров, эта продажа станет самой дорогой в истории «Реала Сосьедада». Ранее «Ньюкасл» всё лето следил за шведским нападающим и теперь сделал официальное предложение, которое испанский клуб принял.

    В текущем сезоне испанской Примеры Александер Исак успел принять участие в двух матчах, в которых забил один мяч. Ранее он также выступал за АИК, дортмундскую «Боруссию» и «Виллем II».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСВ и «Рейнджерс» снова устроят размен?
  • ПСВ — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Динамо» одержит победу в домашнем матче?
  • «Динамо» Загреб — «Буде-Глимт». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Отыграется ли «Трабзонспор» против «Копенгагена»?
  • «Трабзонспор» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шериф — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Виборг — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Твенте — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  8.64
  • Экспресс дня 25 августа
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры