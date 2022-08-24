Александер Исак подписал контракт с «Ньюкаслом»

«Ньюкасл» заключил контракт с шведским нападающим «Реала Сосьедада». Об этом сообщает испанское издание El Diario Vasco

Сумма трансфера составит около € 70 млн + € 5 млн в виде бонусов. При этом, детали личного контракта игрока пока остаются неизвестными.

По сведениям инсайдеров, эта продажа станет самой дорогой в истории «Реала Сосьедада». Ранее «Ньюкасл» всё лето следил за шведским нападающим и теперь сделал официальное предложение, которое испанский клуб принял.

В текущем сезоне испанской Примеры Александер Исак успел принять участие в двух матчах, в которых забил один мяч. Ранее он также выступал за АИК, дортмундскую «Боруссию» и «Виллем II».