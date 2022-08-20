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    «Торино» без Миранчука разошелся миром с «Лацио»

    «Торино» — «Лацио»: счет матча 0:0

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    В матче 2-го тура чемпионата Италии «Торино» на своем поле сыграл вничью с римским «Лацио» — 0:0.

    «Торино»
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    «Торино»

    Отметим, что российский полузащитник туринцев Алексей Мранчук пропускал встречу из-за травмы.

    Его одноклубник, экс-игрок ЦСКА Никола Влашич отыграл весь матч, не отметившись результативными действиями.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Лацио 0:0
    Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Уилфрид Стефан Синго (Валентин Лацаро, 72'), Самуэле Риччи, Кароль Линетти (Саша Лукич, 72'), Ола Эйна, Никола Влашич, Неманья Радоньич (Demba Seck, 82'), Антонио Санабрия (Пьетро Пеллегри, 72') Лацио: Маттиа Цаканьи (Маттео Канчелльери, 83'), Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон (Педро Родригес, 71'), Матиас Весино (Тома Башич, 62'), Данило Катальди (Маркос Антониу, 62'), Сергей Милинкович-Савич (Луис Альберто, 83'), Адам Марушич, Алессио Романьоли, Патрисио Габбарон, Мануэль Лаццари, Иван Проведель Предупреждения: Данило Катальди (49'), Маркос Антониу (74'), Мануэль Лаццари (90 + 3'), Сергей Милинкович-Савич (90 + 4'), Чиро Иммобиле (90 + 4')

    У «Лацио» и «Торино» по 4 очка после двух турах. В следующем туре «Лацио» 26 августа сыграет против «Интера». «Торино» 27 августа проведет матч против новичка серии А — «Кремонезе».

    Календарь и таблица Серии А

    Еще в одном матче «Удинезе» на своем поле сыграл вничью с «Салернитаной» — 0:0.

    Перед перерывом хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил аргентинский защитник Патрисио Перес.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Салернитана 0:0
    Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Яка Бийол (Брам Нуйтинк, 24'), Адам Масина, Неуэн Перес, Роберто Перейра, Уолас, Жан-Виктор Макенго (Sandi Lovric, 46'), Iyenoma Destiny Udogie, Исаак Саксесс (Бету, 68'), Жерар Деулофеу (Толгай Али Арслан, 80') Салернитана: Эрик Ботхейм (Булайе Диа, 46'), Федерико Бонаццоли, Паскуале Маццокки, Тонни Триндаде Вильена, Иван Радованович (Домагой Брадарич, 46'), Джулио Маджоре, Антонио Кандрева (Diego Martin Valencia Morello, 89'), Федерико Фасио, Норберт Дьёмбер, Дилан Бронн, Луиджи Сепе Предупреждения: Жан-Виктор Макенго (29'), Федерико Бонаццоли (35'), Уолас (45 + 1'), Домагой Брадарич (49'), Дилан Бронн (66'), Норберт Дьёмбер (74') Удаление: Неуэн Перес (45 + 4')
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