«Барселона» хочет подписать защитника «Боруссии Д»

Защитник дортмундской «Боруссии»попал в сферу интересов каталонской «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo

По информации источника, каталонский клуб рассчитывает подписать контракт с бельгийским футболистом, чтобы укрепить защиту. Отмечается, что Мёнье также изъявил желание продолжить карьеру в «Барселоне» и признался своему окружению, что игра за каталонцев — это его мечта.

Руководство дортмундской «Боруссии», в свою очередь, не планирует расставаться с 30-летним футболистом.

Напомним, «Барселона» уже проявляла интерес к Мёнье в минувшее зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Мёнье принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. С 2013 года защитник вызывается в сборную Бельгии.