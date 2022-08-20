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    «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вальядолидом»

    «Севилья» — «Вальядолид»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 2-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Вальядолидом» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 80-й минуте открыли гости. Марокканский полузащитник Ануар в быстрой атаке по центру обыгрался с Леоном, ворвался в штрафную, технично уходя в сторону от соперников, и нанес удар в левый нижний угол ворот, под штангу.

    Спустя шесть минут хозяева отыгрались из-за грубой ошибки вратаря Асенхо на выходе.Сказал он своему партнёру, что сыграет сам, но ухитряется просто пропустить мяч себе за спину, не прыгнув за ним — и Карим Рекик этим воспользовался, подобрав мяч и отправив его в незащищённые ворота.

    Примера. 2-й тур
    Севилья — Вальядолид 1:1 (0:0, 1:1)
    Голы: 0:1 — 80 Ануар, 1:1 — 86 РекикСевилья: Буну, Монтьель, Рекик, Ньянзу, Акунья (Теллес, 78), Фернандо, Оливер Торрес (Ракитич, 79), Жордан (Окампос, 64), Гомес (Иско, 68), Ламела, Рафа Мир (Эн-Несири, 63)Вальядолид: Асенхо, Перес, Санчес, Эль-Ямик (Хоакин Фернандес, 23), Эскудеро (Оласа, 46), Меса (Плано, 67), Агуадо, Кике Перес, Санчес (Леон, 67), Ануар, Гвардиола (Мончу, 67)Предупреждения: Монтьель (68), Перес (83), Окампос (87), Оласа (90), Иско (90)Удаления: Акунья (88), Эль-Ямик (88)

    «Севилья» набрала в двух стартовых турах чемпионата Испании всего одно очко. Для «Вальядолида» это также первое очко в новом сезоне.

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