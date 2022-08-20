«Интер» — «Специя»: счет матча 3:0, обзор голов

Миланскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 2-го тура чемпионата Италии.

Счет был открыт на 35-й минуте. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Лукаку и сбросил головой на Лаутаро Мартинеса, который в одно касание пробил с лету точно в нижний угол ворот соперника.

На 52-й минуте Лукаку прорвался с правого фланга в штрафную гостей, но пробить ему не позволил Кивёр, выбив мяч в подкате. На подборе сыграл Чалханоглу и в касание отправил сферу в ближний нижний угол.

На 82-й минуте Джеко выскочил один на один с голкипером после заброса от Дюмфриса, обыграл Дронговски финтом, но не стал бить с острого угла, а отдал поперек на Хоакина Корреа, который забивал уже в пустые ворота.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Специя 3:0 Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (35'), 2:0 Хакан Чалханоглу (52'), 3:0 Хоакин Корреа (82') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Марсело Брозович (Кристьян Аслани, 84'), Хакан Чалханоглу (Роберто Гальярдини, 75'), Федерико Димарко (Робин Гозенс, 68'), Ромелу Лукаку (Эдин Джеко, 68'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 75') Специя: M'bala Nzola, Кевин Агудело (Mikael Ellertsson, 90'), Аркадиуш Реца, Симоне Бастони (Виктор Коваленко, 80'), Якопо Сала (Давид Стрелец, 67'), Мехди Бурабья, Emmanuel Gyasi (Emil Holm, 90'), Димитриос Николау, Якуб Кивёр, Маттиа Кальдара (Петко Христов, 67'), Бартломей Дронговский

Подопечные Симоне Индзаги набрали шесть очков и возглавили таблицу чемпионат Италии. У «Специи» — три очка и 10-я позиция.

26 августа «Интер» на выезде сыграет с «Лацио», а команда Луки Готти день позже примет «Сассуоло».

Календарь и таблица Серии А

В параллельном матче «Сассуоло» одержал домашнюю победу над «Лечче» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 39-й минуте забил нападающий Доменико Берарди.