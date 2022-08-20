ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильермо АбаскальАвтобус Йокановича выстоял против энергичного «Спартака». Ошибка Умярова решила все
  • 21:59
    • «Ростов» спасся от поражения в матче с «Сочи»
  • 21:24
    • Дубль Эдегора помог «Арсеналу» разгромить «Борнмут»
  • 19:56
    • «Монако» крупно проиграл «Лансу»
  • 19:29
    • «Динамо» прервало победную серию «Спартака»
  • 18:36
    • «Вердер» вырвал победу у дортмундской «Боруссии», проигрывая со счетом 0:2
    Все новости спорта

    «Интер» одержал крупную победу над «Специей»

    «Интер» — «Специя»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Сассуоло Специя Лечче
    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Специей» (3:0) в матче 2-го тура чемпионата Италии.

    «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер»

    Счет был открыт на 35-й минуте. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Лукаку и сбросил головой на Лаутаро Мартинеса, который в одно касание пробил с лету точно в нижний угол ворот соперника.

    На 52-й минуте Лукаку прорвался с правого фланга в штрафную гостей, но пробить ему не позволил Кивёр, выбив мяч в подкате. На подборе сыграл Чалханоглу и в касание отправил сферу в ближний нижний угол.

    На 82-й минуте Джеко выскочил один на один с голкипером после заброса от Дюмфриса, обыграл Дронговски финтом, но не стал бить с острого угла, а отдал поперек на Хоакина Корреа, который забивал уже в пустые ворота.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Специя 3:0
    Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (35'), 2:0 Хакан Чалханоглу (52'), 3:0 Хоакин Корреа (82') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Марсело Брозович (Кристьян Аслани, 84'), Хакан Чалханоглу (Роберто Гальярдини, 75'), Федерико Димарко (Робин Гозенс, 68'), Ромелу Лукаку (Эдин Джеко, 68'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 75') Специя: M'bala Nzola, Кевин Агудело (Mikael Ellertsson, 90'), Аркадиуш Реца, Симоне Бастони (Виктор Коваленко, 80'), Якопо Сала (Давид Стрелец, 67'), Мехди Бурабья, Emmanuel Gyasi (Emil Holm, 90'), Димитриос Николау, Якуб Кивёр, Маттиа Кальдара (Петко Христов, 67'), Бартломей Дронговский

    Подопечные Симоне Индзаги набрали шесть очков и возглавили таблицу чемпионат Италии. У «Специи» — три очка и 10-я позиция.

    26 августа «Интер» на выезде сыграет с «Лацио», а команда Луки Готти день позже примет «Сассуоло».

    Календарь и таблица Серии А

    В параллельном матче «Сассуоло» одержал домашнюю победу над «Лечче» со счетом 1:0.

    Единственный мяч на 39-й минуте забил нападающий Доменико Берарди.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Лечче 1:0
    Гол: 1:0 Доменико Берарди (40') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Мартин Эрлич, Джанмарко Феррари, Рожерио, Давиде Фраттези (Абдау Харрауи, 80'), Максим Лопес, Матеус Энрике (Кристиан Торстведт, 63'), Доменико Берарди, Андреа Пинамонти (Грегоре Дефрель, 63'), Гиоргос Кирьякопулос (Кан Айхан, 90') Лечче: Федерико Ди Франческо (Ламек Банда, 46'), Ассан Сесай (Лоренцо Коломбо, 80'), Габриэл Стрефезза (Марчин Листковски, 90'), Joan Gonzalez (Кристоффер Аскильдсен, 80'), Мортен Юльманн, Кристиян Бистрович (Thorir Johann Helgason, 70'), Antonino Gallo, Federico Baschirotto, Алексис Блен, Валентен Жендрей, Владимиро Фальконе Предупреждения: Матеус Энрике (37'), Доменико Берарди (55'), Рожерио (66'), Joan Gonzalez (68'), Давиде Фраттези (77'), Йереми Тольян (90 + 5')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится матч-реванш между Усиком и Джошуа?
  • Усик — Джошуа. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
  • «Зенит» устроит Савичеву печальный дебют в «Торпедо»?
  • «Зенит» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Касаткина начнет турнир в Гранби с разгромной победы?
  • Касаткина — Миннен. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Усик — Джошуа
  • Бокс
  • 20/08/2022 в 23:59
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зенит — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Крейчикова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дэвис — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лидс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры