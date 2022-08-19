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    Черчесов: Я не всегда видел на поле то, о чем просил игроков «Ференцвароша»

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Шэмрок Роверс» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

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    «Мы не можем реализовать каждый опасный момент.

    Были определенные тактические моменты, о которых мы говорили с парнями, и я не всегда видел на поле то, о чем просил.

    Порой приходилось повышать голос, чтобы они хорошо меня слышали, поскольку на трибунах было больше 15 тысяч человек. "Шэмрок" — сложный соперник.

    Футбол таков, что иногда вы проводите неплохой матч, а в другой раз — не очень хороший.

    Сегодня у нас были хорошие отрезки, и я всегда стараюсь оставаться объективным.

    У нас впереди много тяжелых матчей, много переездов. Это нельзя игнорировать», — цитирует Черчесова Origo.

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