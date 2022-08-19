Черчесов: Я не всегда видел на поле то, о чем просил игроков «Ференцвароша»

Главный тренерпрокомментировал победу над(4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Мы не можем реализовать каждый опасный момент.

Были определенные тактические моменты, о которых мы говорили с парнями, и я не всегда видел на поле то, о чем просил.

Порой приходилось повышать голос, чтобы они хорошо меня слышали, поскольку на трибунах было больше 15 тысяч человек. "Шэмрок" — сложный соперник.

Футбол таков, что иногда вы проводите неплохой матч, а в другой раз — не очень хороший.

Сегодня у нас были хорошие отрезки, и я всегда стараюсь оставаться объективным.

У нас впереди много тяжелых матчей, много переездов. Это нельзя игнорировать», — цитирует Черчесова Origo.