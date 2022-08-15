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    Терюшков: Если будет необходимость, Юран вернется в «Химки» в четвертый раз

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу возможного возвращения Сергея Юрана на пост главного тренера подмосковного клуба.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Химки» уволили Юрана в начале августа, несмотря на то, что команда под его руководством набрала семь очков в четырех турах РПЛ.

    «Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз.

  • Источник: Юрана могли уволить из «Химок» за попытку провести договорной матч
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    • Я не исключаю такую возможность. По крайней мере, я всегда говорил, что Юран — тот человек, который может дать результат. Я на этой позиции стою и останусь», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

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