Терюшков: Если будет необходимость, Юран вернется в «Химки» в четвертый раз

Член наблюдательного совета «Химок»высказался по поводу возможного возвращенияна пост главного тренера подмосковного клуба.

«Химки» уволили Юрана в начале августа, несмотря на то, что команда под его руководством набрала семь очков в четырех турах РПЛ.

«Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз.

Я не исключаю такую возможность. По крайней мере, я всегда говорил, что Юран — тот человек, который может дать результат. Я на этой позиции стою и останусь», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.