Анчелотти: «Реал» плохо начал игру, а потом стало еще сложнее

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу над «Альмерией» (2:1) в матче 1-го тура Ла Лиги.

«Мы плохо начали игру, а потом стало еще сложнее. У нас не было свежести, чтобы играть быстро в атаке. Они хорошо закрылись сзади, мы много били по воротам, но результата не было. Во втором тайме соперник подустал, и у нас было больше контроля над мячом и больше шансов.

Тчуамени и Камавинга сегодня не показали того уровня, что демонстрируют на тренировках. Это вполне нормально, они молоды, а футболку "Реала" носить непросто. Это цена, которую мы должны заплатить, и мы платим ее с удовольствием, потому что они очень хороши. Я поменял Камавингу, потому что у него была желтая карточка, а я не хотел играть вдесятером.

Гол Алабы? У него очень хороший удар. Так вышло, что замена случилась как раз перед этим штрафным, и он пробил очень здорово», — цитирует Анчелотти Movistar.

В следующем туре действующие чемпионы Испании сыграют 20 августа на выезде с «Сельтой». «Альмерия» тоже на выезде встретится с «Эльче» 22 августа.