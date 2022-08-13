«МЮ» надеется подписать де Йонга до конца недели. В клубе уверены, что игрок согласится на переход

по-прежнему заинтересован в переходе полузащитника «Барселоны»

По информации Diario SPORT, руководство «МЮ» рассчитывает подписать де Йонга до конца текущей недели.

В «МЮ» уверены, что нидерландский футболист примет их предложение, несмотря на различные слухи в СМИ.

Отмечается, что в «МЮ» де Йонг будет зарабатывать больше, чем в «Барселоне».

В переходе Френки также заинтересован «Челси», но лондонскому клубу вряд ли удастся перебить предложение «МЮ».

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» заставляет де Йонг либо снизить зарплату на 50 процентов, либо уйти в другой клуб.