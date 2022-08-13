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    «МЮ» надеется подписать де Йонга до конца недели. В клубе уверены, что игрок согласится на переход

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    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в переходе полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    По информации Diario SPORT, руководство «МЮ» рассчитывает подписать де Йонга до конца текущей недели.

    В «МЮ» уверены, что нидерландский футболист примет их предложение, несмотря на различные слухи в СМИ.

    Отмечается, что в «МЮ» де Йонг будет зарабатывать больше, чем в «Барселоне».

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    • В переходе Френки также заинтересован «Челси», но лондонскому клубу вряд ли удастся перебить предложение «МЮ».

    Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» заставляет де Йонг либо снизить зарплату на 50 процентов, либо уйти в другой клуб.

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